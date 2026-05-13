16:25, 13 мая 2026Мир

МИД Кубы предупредил об угрозе кровавой бани из-за США

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Потенциальное нападение США на Кубу привело бы к гуманитарной катастрофе и кровавой бане. С таким предупреждением выступил глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья в аккаунте в социальной сети Х.

«Военная агрессия США против Кубы спровоцировала бы настоящую гуманитарную катастрофу, кровавую баню. Жертвами стали бы кубинские и американские граждане, и на такой исход ставят только те политики, которые не отправляют своих детей и родственников на войну», — отметил дипломат.

Министр подчеркнул, что «не существует ни малейшей причины и даже наименьшего предлога» для того, чтобы «сверхдержава вроде США» напала бы на Кубу, не представляющую никакой угрозы, чтобы изменить политическую систему или сменить правительство на острове.

5 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в будущем США намерены «заняться» Кубой, поскольку, по его словам, в стране сложилась неработающая экономическая модель, которую нынешние власти не могут исправить.

