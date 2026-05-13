Азаров: Штайнмайер в качестве переговорщика по Украине не вызывает доверия

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не вызывает доверия в качестве переговорщика по Украине, так как разработанные и подписанные при его участии договоренности уже нарушались. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

«Я хочу напомнить, что вот этот Штайнмайер — это как раз тот человек, который подписывал соглашение о мирном урегулировании украинского кризиса в феврале 2014 года. Он подписал это соглашение вместе с [Радославом] Сикорским, нынешним министром иностранных дел Польши, вместе с представителем Франции [Эриком Фурнье] и на другой день от него отказался. Как такого человека называть?» — сказал он.

Азаров также предложил вспомнить про «формулу Штайнмайера» — механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения. По словам бывшего главы правительства Украины, об этой формуле все забыли, включая самого Штайнмайера.

Ранее президент России Владимир Путин назвал предпочтительным для Москвы переговорщиком от Европейского союза (ЕС) бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Впоследствии издание Der Spiegel сообщило, что правящая коалиция в ФРГ считает возможной отправку на переговоры дуэта Шредера и Штайнмайера.