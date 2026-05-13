Перевод криптовалюты обернулся для россиянина уголовным делом

В Чувашии россиянину дали 12 лет за финансирование украинских формирований

В республике Чувашия к 12 годам колонии приговорили 28-летнего жителя Москвы. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

Как установил суд, осужденный с июля по декабрь 2022 года переводил финансы на криптовалютные кошельки, которые использовались для финансирования украинских военизированных объединений и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина был признан виновным по уголовному делу о государственной измене.

Ранее Россия заочно приговорила бизнесмена Черняка к 14 годам за финансирование ВСУ.