Раскрыта тайная опасность одновременно работающих гаджетов

Специалист Юрасов: Из-за скопления гаджетов в одной комнате возможны сбои Wi‑Fi

Одновременно работающие устройства, например, ноутбук, смартфон, умные часы, беспроводные наушники, могут провоцировать сбои сети Wi‑Fi. Об этом в беседе с журналистами RT рассказал профессор кафедры наноэлектроники, доктор физико-математических наук РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

По его словам, два смартфона, работающих в диапазонах LTE и Wi‑Fi, при некоторых условиях могут генерировать третью частоту около 1,9 ГГц. На ней работают базовые станции сотовой связи второго поколения, которые до сих пор применяются для передачи голоса и смс.

Таким образом, как подчеркнул специалист, паразитный сигнал глушит входящий вызов или искажает отправляемое сообщение. При этом гаджеты могут быть вполне исправны. Данный фактор приводит к образованию внезапных сбоев, которые невозможно объяснить поломкой. У пользователей наблюдается сброс соединения Bluetooth-колонкой, когда рядом лежит второй телефон. Возможен обрыв видеозвонка при стабильном интернет-соединении, а также треск в наушниках при включении микроволновой печи, разъяснил Юрасов.

