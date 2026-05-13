Наука и техника
08:15, 13 мая 2026Наука и техника

Раскрыта тайная опасность одновременно работающих гаджетов

Специалист Юрасов: Из-за скопления гаджетов в одной комнате возможны сбои Wi‑Fi
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Одновременно работающие устройства, например, ноутбук, смартфон, умные часы, беспроводные наушники, могут провоцировать сбои сети Wi‑Fi. Об этом в беседе с журналистами RT рассказал профессор кафедры наноэлектроники, доктор физико-математических наук РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

По его словам, два смартфона, работающих в диапазонах LTE и Wi‑Fi, при некоторых условиях могут генерировать третью частоту около 1,9 ГГц. На ней работают базовые станции сотовой связи второго поколения, которые до сих пор применяются для передачи голоса и смс.

Таким образом, как подчеркнул специалист, паразитный сигнал глушит входящий вызов или искажает отправляемое сообщение. При этом гаджеты могут быть вполне исправны. Данный фактор приводит к образованию внезапных сбоев, которые невозможно объяснить поломкой. У пользователей наблюдается сброс соединения Bluetooth-колонкой, когда рядом лежит второй телефон. Возможен обрыв видеозвонка при стабильном интернет-соединении, а также треск в наушниках при включении микроволновой печи, разъяснил Юрасов.

Ранее издание BGR писало, что вспышка от камеры смартфона может нанести вред устройству из-за перегрева. На этот факт обратили внимание после массовых жалоб пользователей смартфонов.

