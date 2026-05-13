Раскрыта деталь нового пакета санкций ЕС против России

ТАСС: В новый пакет санкций ЕС войдет ограничение срока пребывания дипломатов РФ

В новый, 21-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России может войти ограничение срока пребывания дипломатов на территории ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«В Брюсселе пытаются еще что-то придумать в отношении российских дипломатов. Это пока на уровне разговоров, но уже обсуждается идея ограничить их пребывание в Евросоюзе сроком в пять лет», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Евросоюз занялся подготовкой 21-го пакета санкций против России. Среди потенциальных мер — ограничения против российского «теневого флота», банков, предприятий военно-промышленного комплекса, а также компаний, которые, по подозрению ЕС, участвуют в продаже украинского зерна. Новый пакет санкций могут представить в конце июня — начале июля.

Предыдущий, 20-й пакет санкций ЕС против России был принят 23 апреля.