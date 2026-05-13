Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:11, 13 мая 2026Мир

Раскрыта деталь нового пакета санкций ЕС против России

ТАСС: В новый пакет санкций ЕС войдет ограничение срока пребывания дипломатов РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

В новый, 21-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России может войти ограничение срока пребывания дипломатов на территории ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«В Брюсселе пытаются еще что-то придумать в отношении российских дипломатов. Это пока на уровне разговоров, но уже обсуждается идея ограничить их пребывание в Евросоюзе сроком в пять лет», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Евросоюз занялся подготовкой 21-го пакета санкций против России. Среди потенциальных мер — ограничения против российского «теневого флота», банков, предприятий военно-промышленного комплекса, а также компаний, которые, по подозрению ЕС, участвуют в продаже украинского зерна. Новый пакет санкций могут представить в конце июня — начале июля.

Предыдущий, 20-й пакет санкций ЕС против России был принят 23 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие для открытия полноформатных мирных переговоров с Украиной

    Орбан пожелал либералам не растратить достижения 16 лет его правления

    Google представила ноутбук на Android

    Способность ВСУ отражать одновременную атаку большого числа беспилотников оценили

    Стало известно о новом назначении в кавказском регионе России после увольнения главы

    Новый седан петербургской сборки назвали «эталоном для чиновников»

    В Казахстане отказались от захоронения иностранных радиоактивных отходов

    Курс доллара упал ниже 73 рублей

    В российском регионе дачникам пришлось откапывать дома

    Один перевозчик урезал международные авиарейсы из-за подорожания авиатоплива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok