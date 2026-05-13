14:37, 13 мая 2026

Россиян предостерегли от покупки квартиры с одной целью

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Покупка жилья больше не гарантирует богатство и перестала быть выгодной инвестицией. Об этом «Газете.Ru» рассказала CEO GREEN CITY REAL ESTATE, опытный инвестор с портфелем недвижимости в трех странах Ирина Кремко.

Главная ошибка многих инвесторов — путать рост стоимости объекта с реальной прибылью. Квартиры перестали дорожать в реальной ценности, объяснила специалист. Так, в одном из московских жилых комплексов (ЖК) с 2021 по 2026 год цена на «однушки» выросла с 15,4 до 21 миллиона рублей. Если перевести эту сумму в базовые товары (например, в килограммы говядины), становится очевидно: покупательная способность капитала упала примерно на 20 процентов.

Ситуация со сдачей жилья оптимизма не добавляет. Если собственник постоянно занят поиском арендаторов, ремонтами и решением бытовых споров, это нельзя назвать пассивным доходом. Это полноценная работа, уверена эксперт. При стоимости квартиры в 21 миллион рублей ежемесячный доход составляет около 80 тысяч рублей. На бумаге это 4,5 процента годовых, но после вычета налогов, комиссий посредникам, расходов на простой и ремонт реальная доходность падает до 3-4 процентов.

Кроме того, арендатор может съехать в любой момент, а если квартира куплена в ипотеку под высокий процент, эта бизнес-модель легко становится убыточной.

Ранее стало известно, что почти четверть россиян не экономят при обустройстве квартиры для сдачи в аренду.

