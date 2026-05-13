11:12, 13 мая 2026

Россиянка в суде добилась признания живого бывшего мужа мертвым с одной целью

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Жительница Москвы в суде добилась признания живого бывшего мужа мертвым с одной целью — оформить на их общего сына пенсию по потере кормильца. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, пара развелась в 2020 году. Когда россиянка подавала иски о взыскании алиментов с отца ребенка, тот писал ей, что его «не волнуют» эти обращения. Спустя год мужчина и вовсе перестал выходить на связь.

В 2023 году отца-должника объявили в розыск. Где скрывался бывший муж, выяснить не удалось. Тогда россиянка подала иск о признании супруга безвестно отсутствующим.

Как рассказала юрист Яна Солдатова, в апреле 2026 года жительнице Москвы удалось добиться нового статуса для экс-супруга и оформить на сына пенсию по потере кормильца.

Юрист пояснила, что в новом статусе мужчина не сможет устроиться на официальную работу, взять кредит, а его имущество уходит под доверительное управление. А через пять лет с начала розыска его признают мертвым. В случае если мужчина объявится, ему придется выплатить около 1,5 миллиона рублей накопившихся алиментов и компенсировать государству выплаченную пенсию.

Ранее жительница подмосковного Сергиева Посада пришла в многофункциональный центр и узнала о собственной «смерти». Сотрудники объяснили новый статус сбоем в системе.

