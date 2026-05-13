Российская полиция отдаст миллионы женщине в голубой шубе

В Екатеринбурге полиция ищет женщину в голубой шубе, чтобы отдать ей миллионы

В Екатеринбурге сотрудники полиции ищут женщину в голубой норковой шубе с капюшоном, которая стала жертвой мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Свердловской области.

Предварительно, курьер аферистов — уроженка Чувашии по имени Людмила — получила от женщины в шубе несколько миллионов рублей. Злоумышленницу задержали, когда она пыталась перевести деньги работодателям через криптообменник. Похищенное у нее изъяли. «Потерпевшей стала женщина в голубой норковой шубе с капюшоном, которая по какой-то причине до сих пор не сообщила о случившемся в полицию, и она не знает, что деньги изъяты и ждут свою хозяйку», — заявил руководитель пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.

По данным ведомства, всего Людмила успела забрать деньги у как минимум десяти человек. Большая часть пострадавших — пожилые. Сейчас женщина находится в СИЗО Кировграда. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

