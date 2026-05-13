Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:53, 13 мая 2026Силовые структуры

Российская полиция отдаст миллионы женщине в голубой шубе

В Екатеринбурге полиция ищет женщину в голубой шубе, чтобы отдать ей миллионы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Екатеринбурге сотрудники полиции ищут женщину в голубой норковой шубе с капюшоном, которая стала жертвой мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Свердловской области.

Предварительно, курьер аферистов — уроженка Чувашии по имени Людмила — получила от женщины в шубе несколько миллионов рублей. Злоумышленницу задержали, когда она пыталась перевести деньги работодателям через криптообменник. Похищенное у нее изъяли. «Потерпевшей стала женщина в голубой норковой шубе с капюшоном, которая по какой-то причине до сих пор не сообщила о случившемся в полицию, и она не знает, что деньги изъяты и ждут свою хозяйку», — заявил руководитель пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.

По данным ведомства, всего Людмила успела забрать деньги у как минимум десяти человек. Большая часть пострадавших — пожилые. Сейчас женщина находится в СИЗО Кировграда. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Ранее суд на Сахалине приговорил к 17 годам лишения свободы местного жителя, виновного в государственной измене.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Завершение конфликта близко. Понимания нет». Трамп высказался о Донбассе и шансах своего визита в Россию

    Пророчество из Библии о начале Армагеддона начало сбываться

    В России подешевела популярная ягода

    Российская полиция отдаст миллионы женщине в голубой шубе

    Россиянкам назвали лучшие тренировки для подготовки к лету

    Додик раскрыл роль Путина на политической арене

    Западный аналитик жестко раскритиковал происходящее в ВСУ

    Иранский кризис изменил статус юаня в мировой торговле

    Дмитриев предложил Киеву обратиться к мирной гадалке

    Обнаружен подавляющий рост клеток рака желудка природный продукт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok