Российские спортсмены пропустят международный турнир из-за невыдачи виз

Сборная России по тхэквондо пропустит чемпионат Европы из-за отказа в выдачи виз

Сборная России по тхэквондо пропустит чемпионат Европы в Мюнхене из-за отказа Германии в выдаче виз. Об этом РИА Новости сообщил олимпийский чемпион Игр в Токио Владислав Ларин.

Турнир проходит с 11 по 14 мая. Документы на визы подали в установленные сроки в начале апреля, однако посольство ФРГ в Москве их не выдало. «Даже если сегодня спортсмены гипотетически получили бы паспорта с визами, пришлось бы срочно покупать билеты и согласовывать взвешивание в день старта. Не знаю, насколько это реально. Турнир пройдет без россиян», — пояснил Ларин.

Он подчеркнул, что команда тщательно подготовилась и имела максимальные ожидания. «У нашей сборной всегда один из сильнейших составов. Этот чемпионат Европы не стал бы исключением», — добавил чемпион.

По данным ТАСС, на турнир были заявлены 16 тхэквондистов, включая Владислава Ларина, чемпионку мира-2023 Лилию Хузину и призеров ЧМ-2025 Артема Мытарева, Милану Бекулова и Магомеда Абдусаламова.

В январе Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) допустила российских спортсменов до международных турниров с флагом и гимном. Помимо взрослых спортсменов, до турниров будут допущены и юниоры.

