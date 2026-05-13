Российский прокурор высказался о послаблении больному контр-адмиралу

Прокурор обжаловал освобождение от наказания по болезни контр-адмирала Коваленко

На решение военного суда в Москве об освобождении от наказания по болезни контр-адмирала в отставке Николая Коваленко, осужденного за хищение миллионов рублей, поступил протест прокурора. Об этом сообщает РИА Новости.

Надзорное ведомство подало апелляционное представление на постановление Московского гарнизонного военного суда, который в феврале приговорил морского офицера к 4,5 года лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей по уголовному делу об особо крупном мошенничестве и освободил от отбытия наказания из-за болезни. При этом в ходе прений прокурор просил послабления для Коваленко.

Это решение также обжаловала защита осужденных.

Помимо Коваленко, еще шесть фигурантов дела получили от трех до восьми лет лишения свободы.

По данным следствия, с 2013 по 2017 год контр-адмирал с соучастниками похитили бюджетные средства, выделенные на госконтракты по ремонту ЗИП (запасные части, имущество и принадлежности) для зенитных ракетных комплексов, которые были заключены с Саратовским радиоприборным заводом, «Союзом-М» и заводом «Электроприбор». Компании под видом отремонтированных запасных частей за 592 миллиона рублей по факту поставляли непригодные, которые в 2012 году были приобретены на Украине за 40 миллионов рублей. Контракты касались модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота.