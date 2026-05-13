Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:12, 13 мая 2026Силовые структуры

Российский прокурор высказался о послаблении больному контр-адмиралу

Прокурор обжаловал освобождение от наказания по болезни контр-адмирала Коваленко
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На решение военного суда в Москве об освобождении от наказания по болезни контр-адмирала в отставке Николая Коваленко, осужденного за хищение миллионов рублей, поступил протест прокурора. Об этом сообщает РИА Новости.

Надзорное ведомство подало апелляционное представление на постановление Московского гарнизонного военного суда, который в феврале приговорил морского офицера к 4,5 года лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей по уголовному делу об особо крупном мошенничестве и освободил от отбытия наказания из-за болезни. При этом в ходе прений прокурор просил послабления для Коваленко.

Это решение также обжаловала защита осужденных.

Помимо Коваленко, еще шесть фигурантов дела получили от трех до восьми лет лишения свободы.

По данным следствия, с 2013 по 2017 год контр-адмирал с соучастниками похитили бюджетные средства, выделенные на госконтракты по ремонту ЗИП (запасные части, имущество и принадлежности) для зенитных ракетных комплексов, которые были заключены с Саратовским радиоприборным заводом, «Союзом-М» и заводом «Электроприбор». Компании под видом отремонтированных запасных частей за 592 миллиона рублей по факту поставляли непригодные, которые в 2012 году были приобретены на Украине за 40 миллионов рублей. Контракты касались модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Украиной пролетели сотни российских «Гераней»

    Ельцина обвинили в превращении России в колонию Запада

    Назван эталонный для российских чиновников автомобиль

    Врач отчитала россиянку за внешность во время приступа желчной колики

    Лавров заявил о полномасштабной войне Запада

    Аэропорт Санкт-Петербурга временно прекратил работу

    В России продлили упрощенный порядок оформления парковочных мест

    Попросившая отчислить ее из сборной России фигуристка рассказала об РПП

    Боуз обратил внимание на заявление премьера Дании о победе России

    Военный эксперт высказался об опасности оружия Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok