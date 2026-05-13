15:22, 13 мая 2026Мир

Руководство Румынии не встретило Зеленского в аэропорту Бухареста

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Peter Dejong / Pool / Reuters

Руководство Румынии не стало встречать в аэропорту Бухареста президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл на саммит «Бухарестской девятки». Об этом пишет РИА Новости.

Сопредседатель мероприятия президент Румынии Никушор Дан не прибыл на событие. В аэропорту также отсутствовали временно исполняющий обязанности премьер-министра Илие Боложан и другие члены правительства. Главу киевского режима и его супругу Елену встретил посол Украины в Бухаресте Игорь Прокопчук.

Ранее евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ в День Европы разорвала флаг Евросоюза.

Совет Европейского союза решил отказаться от ключевой меры 20-го пакета санкций, которая касается запрета на предоставление услуг танкерам с российской нефтью.

