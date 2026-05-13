В Румынии не встретили Зеленского в аэропорту Бухареста

Яна Лаушкина

Руководство Румынии не стало встречать в аэропорту Бухареста президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл на саммит «Бухарестской девятки». Об этом пишет РИА Новости.

Сопредседатель мероприятия президент Румынии Никушор Дан не прибыл на событие. В аэропорту также отсутствовали временно исполняющий обязанности премьер-министра Илие Боложан и другие члены правительства. Главу киевского режима и его супругу Елену встретил посол Украины в Бухаресте Игорь Прокопчук.

