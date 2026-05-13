Россиянам назвали самую полезную колбасу

Шеф-повар Астафьев заявил, что в ливерной колбасе много витаминов

Шеф-повар Глеб Астафьев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал самую полезную колбасу. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Астафьев заявил, что больше всего пользы приносит ливерная колбаса. По его словам, в этом продукте содержится много микроэлементов и витаминов, в том числе витамины А и B12.

При этом ведущий программы, врач общей практики Александр Мясников, уточнил, что ливерную колбасу нельзя употреблять беременным. Он объяснил, что избыток витамина А представляет опасность для ребенка.

