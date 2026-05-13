09:16, 13 мая 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали самую полезную колбасу

Шеф-повар Астафьев заявил, что в ливерной колбасе много витаминов
Олег Давыдов

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Шеф-повар Глеб Астафьев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал самую полезную колбасу. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Астафьев заявил, что больше всего пользы приносит ливерная колбаса. По его словам, в этом продукте содержится много микроэлементов и витаминов, в том числе витамины А и B12.

При этом ведущий программы, врач общей практики Александр Мясников, уточнил, что ливерную колбасу нельзя употреблять беременным. Он объяснил, что избыток витамина А представляет опасность для ребенка.

Ранее Астафьев и Мясников дали россиянам совет по приготовлению шашлыка. Они также раскрыли самый полезный маринад для мяса.

Перед этим Астафьев назвал способ сделать пельмени полезнее. В частности, шеф-повар посоветовал добавлять к ним овощи.

