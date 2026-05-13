Школьники в российском регионе получат по 100 тысяч рублей за высокие баллы ЕГЭ

Выпускники из Подмосковья, сдавшие Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов по двум и более предметам, смогут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом журналистам РИА Новости сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
На сегодняшний день школьники находятся в активной фазе подготовки к основному периоду сдачи. Он стартует 1 июня и должен продлиться до 9 июля. «В Подмосковье предусмотрены серьезные стимулы для самых талантливых и трудолюбивых. Выпускники, сдавшие на 100 баллов сразу два и более предмета, получают единовременно 100 тысяч рублей», — отметил собеседник агентства.
Помимо этого, выплата предусмотрена и для педагогов, которые подготовили двух и более выпускников, набравших максимальное количество баллов по госэкзамену. Им выплачивается 150 тысяч рублей.
По словам Брынцалова, в прошлом году в Подмосковье 31 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам. Среди них есть двое школьников, набравших по 300 баллов, а также 29 человек с результатом в 200 баллов.
Ранее Рособрнадзор запретил досматривать учеников перед ЕГЭ-2026. Согласно рекомендациям, организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к экзаменуемым или их вещам.