07:01, 13 мая 2026

Сиделка завернула останки подопечной в одеяла и три года скрывала это ради денег

Юлия Юткина
Фото: FotoDax / Shutterstock / Fotodom

В штате Иллинойс, США, 59-летнюю Джину Инглиш-Уит обвинили в использовании денег покойной женщины, за которой она когда-то ухаживала. Об этом пишет People.

В ноябре 2025 года полиция приехала в дом 86-летней Лилли Приндл с проверкой и нашла ее мумифицированные останки. Они были завернуты в одеяла и лежали на кресле в гостиной. Соседи рассказали, что у Приндл была сиделка — Инглиш-Уит. Обычно они видели, как она приходила к ней домой и выносила мусор. По словам соседей, несколько месяцев назад сиделка сказала, что ее подопечная переехала к племяннице.

На допросе Иглиш-Уит призналась, что обнаружила Приндл бездыханной в августе 2022 года. Она три года скрывала это ради денег. Чтобы поддерживать видимость жизни пожилой женщины, она пользовалась ее картами и оплачивала стрижку газона и другие коммунальные услуги. Оставшиеся средства сиделка тратила на себя. Считается, что Иглиш-Уит украла у Приндл около 130 тысяч долларов (9,7 миллиона рублей).

Женщину отпустили из-под стражи до суда. Она воспользовалась этим и сбежала. Сейчас ее разыскивают.

Ранее сообщалось, что 64-летняя жительница Израиля скрыла смерть матери, чтобы продолжать получать ее пенсию. Чтобы правда не вскрылась, она закопала останки женщины во дворе.

