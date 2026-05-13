Стилист Рогов повторил образ Волка из «Ну, погоди!»

Стилист Александр Рогов повторил образ Волка из «Ну, погоди!» с розовым свитером

Стилист и телеведущий Александр Рогов повторил образ Волка из «Ну, погоди!» и порадовал пользователей сети. Публикация появилась в его Telegram-канале, на который подписаны 185 тысяч пользователей сети.

45-летний ведущий позировал в черных свободных штанах и вязаном свитере розового цвета, декорированном черными манжетами. В качестве обуви он выбрал туфли на плоской подошве, завершив образ легкой укладкой.

Вместе с тем Рогов сопоставил свое фото с картинкой популярного героя из упомянутого мультфильма. «Я/МЫ Волк из "Ну, Погоди!"…» — иронично подписал он. Поклонники поставили многочисленные положительные реакции в виде эмодзи под постом, поддержав таким образом шутку стилиста.

Ранее в мае россиянкам предложили необычный способ сделать порвавшиеся джинсы трендовыми. Александр Рогов опубликовал подборку кадров, на которых девушки вставили в дырки штанин каблуки от своих туфель, босоножек и сапог.