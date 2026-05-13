У границы заметили бойцов ВСУ в иракском камуфляже

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области получили в качестве формы иракский камуфляж. Об этом сообщили в российских силоовых структурах, передает РИА Новости.

Отмечается, что такой шаг был сделан из-за дефицита использующейся украинской армией военной формы. По данным собеседника агентства, обмундирование закупили украинские неправительственные организации на территории США.

«В ВСУ отмечается существенный дефицит военной формы, на фоне которого в подразделениях украинской армии на сумском направлении появился камуфляж иракской армии», — уточнил он.

Ранее стало известно, что в Сумскую область направили Элитные подразделения 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ. По данным силовиков, ради передислокации украинским солдатам отменили отпуск после вывода с позиций.