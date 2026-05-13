Украина захотела получить мэра одного из российских городов

«Страна.ua»: Украина захотела получить из плена бывшего мэра Херсона Колыхаева

Украина захотела получить бывшего мэра подконтрольного Киеву Херсона Игоря Колыхаева. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на председателя Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Херсонщины Виктора Гордиенко.

«Мэр Херсона Игорь Колыхаев, находящийся в российском плену с 2022 года, включен в списки для будущего обмена», — говорится в публикации.

Уточняется, что Киев озвучит официальную информацию о Колыхаеве в ближайшее время.

Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская Народные Республики вошли в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам референдума. 9 ноября Россия приняла решение отвести войска на левый берег Днепра, выйдя из Херсона. Этому предшествовало перемещение мирных жителей из города. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область все еще остается частью России.