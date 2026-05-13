07:28, 13 мая 2026Интернет и СМИ

В ЕС предупредили Каллас о последствиях откровений бывшего пресс-секретаря Зеленского

Христофору: Интервью Мендель способно сорвать планы Каллас по помощи Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Omar Havana / Reuters

Откровения бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель способны сорвать план главы евродипломатии Каи Каллас по помощи Киеву. Об этом предупредил кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, после интервью Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону многие начнут сомневаться, что Киев использует 90 миллиардов евро кредита ЕС по назначению.

«Мендель описала украинскую администрацию в этом интервью как коррупционеров и параноиков, а ЕС как раз должен на днях начать выплаты Киеву по кредиту. И теперь все может сорваться, что Каллас ей точно не простит», — подчеркнул он.

Ранее Мендель рассказала, что Зеленский в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным в 2019 году обещал, что Украина не вступит в НАТО. «У него была частная дискуссия с Путиным», — уточнила она.

