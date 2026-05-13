Депутат Шеремет назвал мерзкими санкции Британии против детдомов Крыма

Депутат Госдумы Михаил Шеремет высказался о санкциях Великобритании против детских домов и пансионатов Крыма, назвав эти рестрикции «мерзкими». Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Вводить санкции в отношении детских домов, оздоровительных лагерей и психиатрических больниц мерзко и является показателем деградации британских чиновников», — высказался он.

По его мнению, британских «горе-политиков» следует изолировать на «излюбленном ими острове Эпштейна», который нужно переименовать в дурдом.

Ранее Британия объявила о «самом жестком» санкционном ударе по России. «Этот последний пакет санкций направлен на пресечение злонамеренных кампаний информационной войны», — говорится в сообщении правительства королевства.