Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:24, 13 мая 2026Россия

В Госдуме высказались о «мерзких» санкциях Британии против детдомов

Депутат Шеремет назвал мерзкими санкции Британии против детдомов Крыма
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Reuters

Депутат Госдумы Михаил Шеремет высказался о санкциях Великобритании против детских домов и пансионатов Крыма, назвав эти рестрикции «мерзкими». Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Вводить санкции в отношении детских домов, оздоровительных лагерей и психиатрических больниц мерзко и является показателем деградации британских чиновников», — высказался он.

По его мнению, британских «горе-политиков» следует изолировать на «излюбленном ими острове Эпштейна», который нужно переименовать в дурдом.

Ранее Британия объявила о «самом жестком» санкционном ударе по России. «Этот последний пакет санкций направлен на пресечение злонамеренных кампаний информационной войны», — говорится в сообщении правительства королевства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о «мерзких» санкциях Британии против детдомов

    Вероятность новой пандемии из-за хантавируса оценили

    Школьники в российском регионе получат по 100 тысяч рублей за высокие баллы ЕГЭ

    Крупный пожар рядом с Измайловским кремлем потушили

    Иран подал иск в суд в Гааге против США

    Россиянам объяснили состояние психики при угоне машины

    На Украине увидели признаки подготовки власти к выборам

    Женщина-лунатик рассказал о поисках молодых любовников во сне

    Американский дрон-камикадзе Hornet прокатился на российской «Буханке»

    Девушка выложила фото книги своего родственника и восхитила пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok