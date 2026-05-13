В Иране заявили о колоссальной выгоде от контроля над Ормузским проливом

Контроль над акваторией Ормузского пролива в среднесрочной перспективе принесет Ирану вдвое больше доходов, чем экспорт нефти. О колоссальной выгоде Тегерана от блокировки важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии заявил пресс-секретарь иранской армии Мохаммад Акраминия, его слова приводит агентство ISNA.

В настоящее время западная часть акватории пролива находится под контролем военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции, а восточную удерживают солдаты местной армии, пояснил он.

Подобный расклад сил в регионе, добавил Акраминия, принесет не только внушительную экономическую выгоду стране, но и укрепит ее геополитическое влияние в мире и на Ближнем Востоке. Присутствие иранских военных не позволит США восстановить военную инфраструктуру на своих базах в странах Персидского залива. Это соответствует основным внешнеполитическим интересам Тегерана, констатировал пресс-секретарь иранской армии.

О том, что власти Ирана начнут взимать плату с некоторых коммерческих судов за безопасный проход по Ормузскому проливу, агентство Bloomberg сообщало еще во второй половине марта. Отмечалось, что плата за безопасный проход иностранных судов через акваторию составит до двух миллионов долларов за рейс.

Месяц спустя в Иране объявили о получении первого дохода от этих сборов. Денежные средства, уточнил замглавы местного парламента Хамидреза Хаджи Бабаи, были зачислены на счет в местном Центробанке. О какой сумме идет речь, он не сообщил.