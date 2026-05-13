В России объяснили намерение США заключить новое военное соглашение с Украиной

Колесник: США хотят улучшить тактику применения БПЛА на основе опыта ВСУ

В России объяснили намерение Вашингтона заключить новое военное соглашение с Киевом желанием улучшить тактику применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на основе опыта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

Парламентарий напомнил, что страны Европейского союза, где расположены практически все заводы по производству используемых Украиной дронов, испытывают БПЛА и безэкипажные катера на поле боя, что позволяет совершенствовать технологии. Колесник допустил, что новое военное соглашение с США предполагает аналогичную схему сотрудничества.

По его мнению, «это позволит американцам прокручивать свои технологии в условиях реальных боевых действий, а взамен получать от ВСУ опыт применения поставленных Украине высокотехнологичных средств ведения боя».

Ранее сообщалось, что госдепартамент США и посол Украины подготовили проект меморандума, по которому Киев получит возможность поставлять Вашингтону военные технологии. В свою очередь, заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру» усомнился, что у Украины есть что-то действительно ценное для Америки.