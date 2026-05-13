Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:02, 13 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Трампа о двух сверхдержавах

Депутат Чепа: РФ нужно решить ряд вопросов, чтобы стать в один ряд с КНР и США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Селезнев / ТАСС

Обидно, что Россия не попала в список мировых супердержав, озвученный американским президентом Дональдом Трампом, высказался первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее глава Белого дома заявил во время общения с журналистами, что США и Китай являются двумя мировыми супердержавами.

«Россия — большая страна с огромными возможностями, с огромными перспективами. Необходимо в первую очередь решать нам демографические вопросы, социальные вопросы, поднятие экономики. Это самые главные вопросы, которые необходимо решать нашей великой стране для того, чтобы действительно стать в один ряд с Китаем и США. Мы отстаем», — поделился депутат.

Известно, что Трамп посетит КНР в период с 13 по 15 мая. Изначально он должен был приехать в конце марта, но саммит пришлось отложить из-за начавшейся военной операции США против Ирана.

Президент России Владимир Путин также в скором времени планирует отправиться в Китай. 12 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что подготовка визита сейчас находится в завершающей стадии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на слова Трампа о двух сверхдержавах

    Володин сделал заявление о ракете «Сармат» и ядерном щите России

    Маколей Калкин назвал ударом смерть звезды «Один дома» Кэтрин О'Хара

    Раскрыта деталь нового пакета санкций ЕС против России

    В России высказались о создании единой армии в ЕС

    Россиянам перечислили лайфхаки для похудения и экономии

    В Москве развелись могильные киперы

    Красивый жук едва не погубил женщину

    Артемий Лебедев обратился к Бастрыкину из-за мэра Уфы

    Обнаружен эффективный метод снижения давления без лекарств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok