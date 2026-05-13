Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:08, 13 мая 2026Силовые структуры

В российском регионе арестовали троих сотрудников детского сада

В Махачкале арестовали троих сотрудников детсада из-за травмирования ребенка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Махачкале арестовали троих сотрудников детсада из-за травмирования ребенка. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Советский районный суд избрал трем сотрудникам детского сада меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

По данным следствия, 8 мая в одном из дошкольных учреждений города трехлетняя девочка получила травму правой стопы. После возвращения ребенка домой, родители обнаружили повреждения и доставили пострадавшую в медицинское учреждение, где ей оказали помощь.

Региональный Следственный комитет сообщил, что по факту травмирования девочки возбуждены уголовные дела. Задержаны воспитательницы и няня дошкольного учреждения.

Ранее сообщалось, что россиянка нашла оторванный палец в колготках вернувшейся из детсада двухлетней дочери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя назвать случайностью». Россия нанесла мощный удар «растопыренной пятерней» по Украине. Зеленский назвал цель удара

    Врио главы российского приграничного региона дал первый комментарий после назначения

    Гоблин рассказал о прочитанном в советской газете фейке про ЦРУ

    1,7 тысячи пассажиров оказались в ловушке на круизном лайнере из-за опасного вируса

    Борьбу с жилыми гаражами в России сочли бессмысленной

    Секретные данные Apple украли

    Похудевшая на 73 килограмма россиянка поразила результатом преображения

    Лавров назвал цель агрессии США против Ирана

    В российском регионе арестовали троих сотрудников детского сада

    Раскрыт план по свержению Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok