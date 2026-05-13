В российском регионе арестовали троих сотрудников детского сада

В Махачкале арестовали троих сотрудников детсада из-за травмирования ребенка. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Советский районный суд избрал трем сотрудникам детского сада меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

По данным следствия, 8 мая в одном из дошкольных учреждений города трехлетняя девочка получила травму правой стопы. После возвращения ребенка домой, родители обнаружили повреждения и доставили пострадавшую в медицинское учреждение, где ей оказали помощь.

Региональный Следственный комитет сообщил, что по факту травмирования девочки возбуждены уголовные дела. Задержаны воспитательницы и няня дошкольного учреждения.

