Politico: В Греции Зеленского посчитали врагом страны

Президент Украины всегда был врагом Греции. Об этом заявил лидер правой парламентской партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос, его слова приводит Politico.

«Зеленский никогда не был другом Греции, он всегда был ее врагом», — подчеркнул политик.

Как отмечает издание, в настоящее время греческое правительство сталкивается «с критикой со стороны оппозиционных партий всего политического спектра», которые возмущены тем, что страна «полностью незащищена из-за недостаточного контроля за ее территориальными водами».

8 мая украинский морской дрон Magura V3 обнаружили у берегов греческого острова Лефкас. Как утверждается, на борту беспилотного судна были обнаружены детонаторы, но не было взрывчатых веществ. Греческие власти рассматривают несколько версий назначения дрона, по одной из которых он мог использоваться в целях незаконного оборота наркотиков.