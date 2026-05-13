Записавшего объяснение из вагона с углем о невыходе на работу россиянина наказали

Екатеринбуржца, уехавшего пьяным в вагоне с углем в Тюмень, оштрафовали

Жителя Екатеринбурга, записавшего объяснение из вагона с углем о невыходе на работу, наказали. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

По данным издания, россиянин уехал пьяным в товарном поезде. На станции в родном городе транспортные полицейские опросили молодого человека и выписали ему штраф в две тысячи рублей за нарушение правил поведения в железнодорожном составе.

Екатеринбуржец не унывает — ролики с его похождениями за пару дней в соцсетях собрали миллионы просмотров.

О том, что молодой человек попал в «затруднительное» положение сообщили накануне. Он отдыхал в клубе Chili, где сильно перебрал со спиртными напитками. Очнулся россиянин в вагоне с углем. В панике он начал записывать товарищу кружочки в разъяснениями. Также он предупредил, что вряд ли успеет выйти на работу.