Женщина-лунатик рассказал о поисках молодых любовников во сне

Британка Лорен Спенсер призналась, что во время приступов лунатизма становится одержима сексом. О своем странном состоянии она рассказала в интервью The Sun.

51-летняя женщина уже 10 лет страдает от сексомнии — психического расстройства, при котором человек во время сна бессознательно проявляет сексуальную активность. По словам ее мужа Чарли, сначала это выражалось в том, что Лорен домогалась его посреди ночи. Утром он рассказывал об этом женщине, и она ему не верила. Мужчине пришлось установить камеры, чтобы доказать свои слова.

Затем Лорен стала выходить из дома по ночам на поиски молодых любовников. Как рассказывает Чарли, обычно он ловит женщину голой во дворе. Она блуждает там с открытыми глазами и «демоническим» голосом твердит, что ей нужна молодая плоть. По словам Чарли, в такие моменты его жена кажется одержимой.

Чтобы остановить Лорен, супругу приходится закрывать на ночь двери велосипедным замком. В отелях он всегда подставляет к двери стул. Тем не менее периодически женщине все равно удается каким-то образом ускользнуть на улицу. В таких случаях, как объясняет Чарли, он накидывает на плечи любимой пальто, возвращает в спальню, укладывает в кровать и обнимает, пока она не успокоится.

«Мне фактически приходится спать с одним открытым глазом, но, к счастью, на нас это сказывается не каждую ночь», — отметил Чарли. Сама Лорен не может объяснить, почему по ночам думает о юношах. Женщина утверждает, что любит Чарли и считает себя очень верной женой.

Ранее сообщалось, что в Великобритании к 20 годам тюрьмы приговорили мужчину из графства Корнуолл, который за 11 лет десятки раз изнасиловал жену во сне. В суде британец говорил, что, вероятно, страдает лунатизмом и именно в этом состоянии нападал на жену в постели.