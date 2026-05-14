В российском регионе мясокомбинат затопил улицу красной жижей

В Белгородской области мясокомбинат затопил улицу красной жижей

В селе Бабанинка Белгородской области улицу затопило красной жижей. Источником загрязнения оказался мясокомбинат, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Причиной затопления стал прорыв канализационного коллектора — как оказалось, до аварийного состояния его довел местный мясокомбинат. «Причиной загрязнения сточных вод частного сектора явилась недостаточная очистка своих сточных вод расположенного вблизи села Бабанинка предприятия — ООО "Обуховский мясокомбинат"», — говорится в отчете ведомства.

В результате улица погрязла в стоках красно-коричневого цвета. Зловонные отходы растекались по проезжей части и прилегающим земельным участкам. Руководству комбината назначили штраф в сумме четырех тысяч рублей. Коллектор отремонтировали, последствия залива устранили. Сотрудника организации привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее красной жижей непонятного происхождения затопило подвалы трех домов в Златоусте Челябинской области. Заливы продолжались на протяжении трех месяцев. Все это время едкий запах стоял по всем квартирам, из-за чего собственникам приходилось жить с открытыми дверями и окнами.