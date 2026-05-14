15:32, 14 мая 2026Мир

Экс-директор ЦРУ предупредил об иранском «пистолете у головы» США

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Конфликт США с Ираном продлится еще несколько месяцев из-за того, что важнейшие вопросы остаются нерешенными. Об этом заявил бывший директор ЦРУ Леон Панетта, передает The Independent.

«Панетта заявил, что Иран обладает значительным влиянием на Ормузский пролив, фактически имея "пистолет у нашей головы", контролируя жизненно важный глобальный маршрут транспортировки нефти», — утверждается в публикации.

По словам экс-директора ЦРУ, дальнейшие авиаудары по Ирану или развертывание американских войск окажутся недостаточно эффективными, так как военные действия не смогут существенно изменить режим или предоставить рычаги влияния.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал страны БРИКС отправить американский деспотизм в мусорную корзину истории.

