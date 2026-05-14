В России решили сократить расходы на разработку лекарств

«Ъ»: Правительство решило не оплачивать разработку части лекарств в России

Минпромторг России пересмотрел круг лекарств, разработка которых даст компаниям право на получение компенсаций расходов на финальную стадию исследований. Об этом со ссылкой на слова замглавы министерства Екатерины Приезжевой пишет «Коммерсантъ».

Ранее ведомство обещало, что средства получат производители инновационных препаратов, признанных лучшими в классе (best in class) и первыми в классе (first in class), но теперь рассчитывать на поддержку можно только по второму параметру.

Предельный размер компенсации на один препарат составит 2,5 миллиарда рублей. Отбор разработок, претендующих на господдержку, обещают сделать ежегодным.

Однако российских производителей, работающих в этой области, мало. Заместитель гендиректора Biocad Алексей Торгов отметил, что препараты first in class (разработаны на основе новых молекул или не описанных ранее химических структур) даже в мире выводятся на рынок редко.

Их разработка требует больших инвестиций и затягивается не менее чем на семь лет. Ранее глава «Фармасинтеза» Викрам Пуния указывал, что расходы только на один инновационный препарат могут превышать пять миллиардов рублей, что в два раза больше, чем максимальный размер компенсации. Тем не менее участники рынка считают поддержку ощутимой.

Накануне, 13 мая, глава Минфина Антон Силуанов опроверг слухи о подготовке заморозки банковских вкладов населения или повышения налогов для граждан в целях наполнения бюджета. По его словам, федеральный бюджет будет сбалансирован через сокращение расходов.

