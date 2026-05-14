Герой России Суворов: Бойцы ВСУ сносят здания, если их заняли российские бойцы

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сносят здания, если осознают, что их заняли российские бойцы. Такую тактику противника раскрыл в беседе с ТАСС Герой России, заместитель командира штурмовой роты отдельной добровольческой разведывательной штурмовой бригады «Ветераны» Олег Суворов.

По его данным, в этой ситуации российские военные должны двигаться вперед. Остановка в зданиях приводит к плохим результатам, поделился Суворов. Он также отметил, что российские силы сейчас продвигаются твердо и уверенно.

Олег Суворов вместе со своим подразделением участвовал в освобождении Авдеевки и Дзержинска в Донецкой Народной Республике (ДНР), а затем Суджи в Курской области.

Ранее Герой России генерал-майор Сергей Липовой рассказал, что украинские войска бегут из Славянска в ДНР. По его мнению, моральный дух противника уже надломлен, а на позициях военные удерживаются только из-за карательных мер командования.