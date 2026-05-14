Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:34, 14 мая 2026Россия

Герой России раскрыл одну тактику бойцов ВСУ

Герой России Суворов: Бойцы ВСУ сносят здания, если их заняли российские бойцы
Майя Назарова

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сносят здания, если осознают, что их заняли российские бойцы. Такую тактику противника раскрыл в беседе с ТАСС Герой России, заместитель командира штурмовой роты отдельной добровольческой разведывательной штурмовой бригады «Ветераны» Олег Суворов.

По его данным, в этой ситуации российские военные должны двигаться вперед. Остановка в зданиях приводит к плохим результатам, поделился Суворов. Он также отметил, что российские силы сейчас продвигаются твердо и уверенно.

Олег Суворов вместе со своим подразделением участвовал в освобождении Авдеевки и Дзержинска в Донецкой Народной Республике (ДНР), а затем Суджи в Курской области.

Ранее Герой России генерал-майор Сергей Липовой рассказал, что украинские войска бегут из Славянска в ДНР. По его мнению, моральный дух противника уже надломлен, а на позициях военные удерживаются только из-за карательных мер командования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мадьяр отменил принятое из-за конфликта на Украине решение Орбана

    Ушедший из России автопроизводитель впервые за долгие годы обогнал Mercedes-Benz

    Украинские беспилотники предложили отправить в Иран

    Перспективы идеи генсека НАТО о дополнительных сборах на Украину оценили

    Тарасова прокомментировала работу Трусовой с французским хореографом

    Стало известно о попытках Индии надавить на США в вопросе российской нефти

    «Он медленно угасает». Жена звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова якобы просит разрешить им вернуться в Россию. Что ей ответили?

    Партнер России столкнулся с резким скачком инфляции

    В Кремле сделали заявление о визите Путина в Китай

    Отец пятерых детей жестоко расправился с российской школьницей четверть века назад

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok