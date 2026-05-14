Готовность Китая бросить вызов Западу ради России оценили

Востоковед Ломанов: Китай не будет бросать вызов Западу ради России

Китай играет вспомогательную, а не ведущую роль в урегулировании украинского конфликта, поэтому он не будет бросать вызов Западу ради России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

«Пекин осуждает экспансию НАТО. Но ожидать, чтобы Китай бросал вызов Западу ради того, чтобы прекратить его антироссийский курс не следует. Он и так противодействует западной политике, выступая за стабилизацию мировой экономики и поддержание открытых рынков», — подчеркнул исследователь.

Востоковед также обратил внимание, что между Россией и США существует договоренность о том, что украинский кризис должен быть решен именно Москвой и Вашингтоном.

13 мая президент США Дональд Трамп прилетел с визитом в Китай и 14 мая провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Отмечается, что российский лидер Владимир Путин в скором времени собирается посетить Пекин. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эта поездка никак не связана с Трампом и его встречей с Си Цзиньпином.