В Кремле рассказали о встрече Си и Путина на фоне визита Трампа в Китай

Песков: встреча Путина и Си не зависит от визита Трампа в Китай

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не зависит от визита американского лидера Дональда Трампа в Китай. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Мы ожидаем самостоятельных контактов с Си Цзиньпином», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее стало известно, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры. Встреча длилась более двух часов и проходила за закрытыми дверями. Политики обсуждали вопросы, связанные с Тайванем, торговлей и другими разногласиями в американо-китайских отношениях. Они также обсудили конфликт на Украине. Хозяин Белого дома описал прошедшие переговоры словом «отлично».