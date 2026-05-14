16:38, 14 мая 2026Мир

В Кремле рассказали о встрече Си и Путина на фоне визита Трампа в Китай

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не зависит от визита американского лидера Дональда Трампа в Китай. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Мы ожидаем самостоятельных контактов с Си Цзиньпином», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее стало известно, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры. Встреча длилась более двух часов и проходила за закрытыми дверями. Политики обсуждали вопросы, связанные с Тайванем, торговлей и другими разногласиями в американо-китайских отношениях. Они также обсудили конфликт на Украине. Хозяин Белого дома описал прошедшие переговоры словом «отлично».

