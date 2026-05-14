Илон Маск строил рожи на государственном приеме в Китае

Илон Маск строил рожи на камеру на банкете в Пекине

В Пекине во время государственного приема с участием лидеров США и Китая американский предприниматель Илон Маск начал строить рожи прямо во время фотосъемки. Видео публикует Daily Mail.

Делегация из нескольких десятков американских топ-менеджеров прибыла в Пекин вместе с Дональдом Трампом 14 мая. Все участники были приглашены на государственный прием, в рамках которого также состоялся обед. На видео с банкета видно, как глава Apple Тим Кук, стоя за спиной Маска, вежливо улыбается в камеру, в то время как сидящий перед ним глава Tesla и SpaceX корчит гримасы и показывает большие пальцы. При этом, как только фотограф закончил работу, Кук тут же перестал улыбаться.

Ранее в этот же день Маск был замечен в Великом зале народа с сыном Икс Æ А-12, который был одет в жилет с китайской символикой и нес сумку в виде дракона. Визит американских бизнес-лидеров происходит на фоне переговоров Трампа с Си Цзиньпином, где обсуждаются торговля, технологии, Тайвань и война с Ираном.

В мае сообщалось, что Маск поделился в соцсетях цитатой из романа русского писателя Федора Достоевского «Неточка Незванова». Он репостнул публикацию, в которой говорилось, что писатель «уловил суть современного нищающего прогрессивного деятеля на 150 лет раньше своего времени. Убеждение в высшей судьбе, отсутствие пути для ее достижения и страдания, перерастающие в ненависть к окружающему миру».