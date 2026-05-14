Кличко рассказал о «сегодняшнем» разговоре с бойцом ВСУ, который погиб год назад

Виталий Кличко рассказал о «сегодняшнем» разговоре с бойцом 112-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), который, по словам мэра Киева, погиб еще год назад. Отрывок путаной речи главы украинской столицы публикует Telegram-канал Insider.ua.

«Сегодня был на месте трагедии. Подошел ко мне парень, [боец] из 112-й бригады [ВСУ]. Его семья жила в этом доме. Год назад он погиб», — заявил Кличко.

Ранее мэр Киева сравнил Украину с пальцем. Как объяснил бывший боксер, в бою один палец слаб, но единый кулак Украины и Европы — силен.

В начале мая Кличко обвинил власти Украины в бездействии относительно ситуации в городе. По его словам, будущая зима представляет значительную угрозу для столицы, но государственные власти «умывают руки».