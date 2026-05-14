Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:14, 14 мая 2026Бывший СССР

Кличко рассказал о «сегодняшнем» разговоре с погибшим год назад бойцом ВСУ

Кличко рассказал о «сегодняшнем» разговоре с бойцом ВСУ, который погиб год назад
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Виталий Кличко рассказал о «сегодняшнем» разговоре с бойцом 112-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), который, по словам мэра Киева, погиб еще год назад. Отрывок путаной речи главы украинской столицы публикует Telegram-канал Insider.ua.

«Сегодня был на месте трагедии. Подошел ко мне парень, [боец] из 112-й бригады [ВСУ]. Его семья жила в этом доме. Год назад он погиб», — заявил Кличко.

Ранее мэр Киева сравнил Украину с пальцем. Как объяснил бывший боксер, в бою один палец слаб, но единый кулак Украины и Европы — силен.

В начале мая Кличко обвинил власти Украины в бездействии относительно ситуации в городе. По его словам, будущая зима представляет значительную угрозу для столицы, но государственные власти «умывают руки».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц ответил на предложение Путина

    В России собрались поддержать заводы с помощью обязательных закупок

    Экс-директор ЦРУ предупредил об иранском «пистолете у головы» США

    Путин призвал быстрее применять инновации в промышленности

    Россияне отложили бронирование летних туров за рубеж из-за кризиса на Ближнем Востоке

    iPhone 17e подешевел в России

    Тайвань отреагировал на переговоры Си Цзиньпина и Трампа

    Кремль высказался по делу Ермака

    Россияне устроили своим женам самые необычные выписки из роддома

    В Кремле ответили на вопрос об обмене пленными с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok