Ключевой конкурент России на рынке газа надолго его покинул

NYT: Экспорт катарского СПГ будет парализован долгие годы

Даже если Ормузский пролив откроется завтра, экспорт катарского сжиженного природного газа (СПГ) будет парализован еще несколько месяцев, а скорее всего, долгие годы. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

Как отметило издание, с начала войны танкеры с этим энергоносителем перепробовали практически все, чтобы выбраться из Персидского залива, но не преуспели в этом. Однако самая большая проблема заключается в том уроне, который нанес Иран местной инфраструктуре по производству СПГ. Запасные части, необходимые для ее восстановления, могут доставляться до пяти лет.

При этом Катар не может просто возобновить добычу, пока не получит от судоходных компаний гарантии возвращения за новыми партиями газа. Если газ продолжит накапливаться, но не сбываться, то резервуары переполнятся. Это чревато остановкой производства и риском необратимых повреждений. Также в отличие от Объединенных Арабских Эмиратов и Омана, имеющих береговую линию на Аравийском море или в Оманском заливе, Катар находится в уникально уязвимом положении. Вся его морская инфраструктура расположена глубоко в Персидском заливе, что лишает его альтернативного пути в открытое море.

По словам управляющего директора по энергетике в Eurasia Group Хеннинга Глойстейна, учитывая объем необходимых ремонтных работ, речь идет о сокращении производства до конца десятилетия.

В начале мая крупнейший производитель СПГ катарская государственная компания QatarEnergy продлила действие режима форс-мажора в отношении этого топлива до середины июня.