Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:08, 14 мая 2026Экономика

Ключевой конкурент России на рынке газа надолго его покинул

NYT: Экспорт катарского СПГ будет парализован долгие годы
Кирилл Луцюк

Фото: Brett Coomer / Houston Chronicle via Getty Images

Даже если Ормузский пролив откроется завтра, экспорт катарского сжиженного природного газа (СПГ) будет парализован еще несколько месяцев, а скорее всего, долгие годы. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

Как отметило издание, с начала войны танкеры с этим энергоносителем перепробовали практически все, чтобы выбраться из Персидского залива, но не преуспели в этом. Однако самая большая проблема заключается в том уроне, который нанес Иран местной инфраструктуре по производству СПГ. Запасные части, необходимые для ее восстановления, могут доставляться до пяти лет.

При этом Катар не может просто возобновить добычу, пока не получит от судоходных компаний гарантии возвращения за новыми партиями газа. Если газ продолжит накапливаться, но не сбываться, то резервуары переполнятся. Это чревато остановкой производства и риском необратимых повреждений. Также в отличие от Объединенных Арабских Эмиратов и Омана, имеющих береговую линию на Аравийском море или в Оманском заливе, Катар находится в уникально уязвимом положении. Вся его морская инфраструктура расположена глубоко в Персидском заливе, что лишает его альтернативного пути в открытое море.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

По словам управляющего директора по энергетике в Eurasia Group Хеннинга Глойстейна, учитывая объем необходимых ремонтных работ, речь идет о сокращении производства до конца десятилетия.

В начале мая крупнейший производитель СПГ катарская государственная компания QatarEnergy продлила действие режима форс-мажора в отношении этого топлива до середины июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США захотели «довести дело до конца» на Украине

    По связанному с певицей Линдой делу появились новые подробности

    Стивен Сигал сделал многомиллионную скидку на особняк на Рублевке

    Ключевой конкурент России на рынке газа надолго его покинул

    В российском регионе мясокомбинат затопил улицу красной жижей

    В Того заметили российских «Тигров» с «Арбалетами»

    Илон Маск строил рожи на государственном приеме в Китае

    Зеленскому предрекли участь Ермака

    Россиян предупредили о новых трудностях при поездках в Европу

    На Западе назвали препятствие на пути Украины к миру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok