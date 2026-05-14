Кремль сравнил роли США и ЕС в украинском конфликте

Песков: США, в отличие от ЕС, играют роль посредника в украинском конфликте

США, в отличие от Европейского союза (ЕС), играют роль посредника в украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Фактически пока посредниками только и являются Соединенные Штаты», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, ЕС фактически участвует в конфликте на стороне Украины. Он добавил, что страны Европы «не хотят и не могут становиться посредниками».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов продолжать посредничество в переговорах по Украине лишь при наличии реального прогресса.