Литовец получил два пожизненных срока за расправу над россиянками в Турции

Литовец сядет пожизненно за расправу над россиянкой и ее дочерью в Бодруме

Мужчина из Литвы получил два пожизненных срока за расправу над россиянками в Бодруме (Турция) в 2023 году. Об этом пишет турецкое издание Haberturk.

Известно, что жертвами гражданина Литвы Андрея Кушлевича стали его бывшая супруга Ирина Двизова и ее 15-летняя дочь Даяна. В суде он отрицал свою вину и заявлял, что на видеозаписях запечатлен не он. Помимо этого, мужчина подчеркивал, что у него не было оснований для преступления.

Тем не менее, его признали виновным в двух эпизодах предумышленной расправы с отягчающими обстоятельствами. Кушлевич отметил, что намерен обжаловать приговор. Если это не удастся, литовец сядет пожизенно.

Бездыханную Двизову и ее 15-летнюю дочь нашли на крутом склоне в Бодруме осенью 2023 года. Ее бывшему мужу Кушлевичу было запрещено приближаться к ней по решению полиции.