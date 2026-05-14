Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:12, 14 мая 2026Путешествия

Мужчина под наркотиками устроил стрельбу и лишил жизни ужинавшего с семьей туриста

CBS News: Мужчина под наркотиками лишил жизни туриста в ресторане Майами-Бич
Алина Черненко

Фото: christianthielnet / Shutterstock / Fotodom  

Мужчина, находившийся под воздействием наркотиков, устроил стрельбу в ресторане США и лишил жизни туриста. Об этом сообщает CBS News.

Уточняется, что трагедия произошла в городе Майами-Бич, штат Флорида, в августе 2021 года, однако новые подробности о ней стали известны только сейчас. В среду, 13 мая, Тамариус Дэвис предстал перед судом и заявил о намерении взять на себя ответственность за произошедшее.

Материалы по теме:
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой. Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой.Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
5 мая 2024
С семейной парой туристов жестоко расправились в «Логове Дьявола» на глазах у дочерей. Убийцей оказался школьный учитель
С семейной парой туристов жестоко расправились в «Логове Дьявола» на глазах у дочерей. Убийцей оказался школьный учитель
29 августа 2025

По данным следователей, в тот день 21-летний Дастин Уэйкфилд ужинал в ресторане с семьей: женой и годовалым ребенком. К ним подошел Дэвис, который до этого употребил галлюциногенные грибы. Полиция утверждает, что мужчина начал угрожать сыну туриста пистолетом, и Уэйкфилд встал перед ребенком, чтобы защитить его. Затем Дэвис выстрелил в него.

В ходе слушания подозреваемый подтвердил, что готов признать себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Дата вынесения приговора еще не назначена, но ему грозит пожизненное заключение. Следующее судебное заседание назначено на 12 июня.

Ранее британская туристка стала жертвой стрельбы после ссоры с отцом-алкоголиком. Конфликт произошел из-за разногласий по отношению к политике президента США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России раскрыло подробности массированного удара по Украине

    Зеленский пригрозил ответом на массированные удары по Украине

    Полковник назвал последствия атаки ВС России на Киев

    В Армении высказались о будущем партнерских отношений с Россией

    Названы семь неочевидных признаков проблем с сердцем

    Цены смартфонов побьют новый рекорд

    Двое россиян совершили насильственные действия в отношении пары инвалидов

    Россиянин попытался сжечь заживо женщину с пятилетней дочерью

    Шура отреагировал на подарки поклонников фразой «жрите сами»

    Школьник под Москвой проглотил целый килограмм магнитных шариков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok