Мужчина под наркотиками устроил стрельбу и лишил жизни ужинавшего с семьей туриста

CBS News: Мужчина под наркотиками лишил жизни туриста в ресторане Майами-Бич

Мужчина, находившийся под воздействием наркотиков, устроил стрельбу в ресторане США и лишил жизни туриста. Об этом сообщает CBS News.

Уточняется, что трагедия произошла в городе Майами-Бич, штат Флорида, в августе 2021 года, однако новые подробности о ней стали известны только сейчас. В среду, 13 мая, Тамариус Дэвис предстал перед судом и заявил о намерении взять на себя ответственность за произошедшее.

По данным следователей, в тот день 21-летний Дастин Уэйкфилд ужинал в ресторане с семьей: женой и годовалым ребенком. К ним подошел Дэвис, который до этого употребил галлюциногенные грибы. Полиция утверждает, что мужчина начал угрожать сыну туриста пистолетом, и Уэйкфилд встал перед ребенком, чтобы защитить его. Затем Дэвис выстрелил в него.

В ходе слушания подозреваемый подтвердил, что готов признать себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Дата вынесения приговора еще не назначена, но ему грозит пожизненное заключение. Следующее судебное заседание назначено на 12 июня.

Ранее британская туристка стала жертвой стрельбы после ссоры с отцом-алкоголиком. Конфликт произошел из-за разногласий по отношению к политике президента США Дональда Трампа.

