Мужчина украл ребенка из дома туристки на Кипре

Мужчина пробрался в дом туристки и украл их общего ребенка на Кипре

Мужчина пробрался в дом туристки из Великобритании и украл их общего ребенка на Кипре. Об этом пишет газета The Sun.

Инцидент произошел в Лимасоле. Уточняется, что 29-летний турок-киприот пересек границу между севером и югом страны и ворвался в дом к туристке из Великобритании. Внутри он толкнул женщину и скрылся, забрав их общего двухлетнего сына.

В настоящее время полиция изучает возможный маршрут, по которому бежал похититель. Следствие считает, что он вернулся на север. Об этой версии уведомили оперативную группу, которая расследует дела, связанные с передвижениями между северной и южной частями острова. Также исследуется видео, которое мужчина опубликовал в социальной сети. Там он показан с ребенком.

