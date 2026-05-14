На Украине стали ждать глобальных перемен после ареста Ермака

«Страна.ua»: Арест Ермака создал ощущение глобальных перемен в украинской власти

Арест бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака создал в политических кругах страны ощущение глобальных перемен. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Даже с учетом того, что залог может быть внесен в ближайшее время, это для украинской политической системы, безусловно, очень символический шаг, который лишь усиливает все предыдущие сигналы о наступлении очень тяжелых времен для президента. (...) В целом это порождает в политических кругах ощущение начала глобальных перемен во власти», — говорится в тексте статьи.

Журналисты отметили, что перемен можно ожидать по нескольким причинам: Во-первых, был нанесен удар по ближайшему соратнику украинского лидера, который сохранял огромное влияние на политические процессы даже после отставки; во-вторых, арест Ермака пошатнул всю систему управления силовой и политической вертикалью власти в стране президентом Владимиром Зеленским; в-третьих, следующей целью антикоррупционных ведомств может стать и сам Зеленский.

Издание также подчеркнуло, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) презентуют дело, возбужденное в отношении соратников главы государства, как шоу, которое представляет Зеленского и его окружение в качестве случайных людей, непонятно как оказавшихся у власти и использующих ее для личного обогащения. Кроме того, отмечается, что действия ведомств могут быть связаны со стремлением Европейского Союза лишить Зеленского контроля над силовыми органами и судебной системой и превратить его в управляемую фигуру.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая отправил Ермака под арест с правом внесения залога в размере 140 миллионов гривен (около 230,5 миллиона рублей). Его подозревают в отмывании 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козине Киевской области.