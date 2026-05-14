14:31, 14 мая 2026

Названы два главных вызова для мирового нефтерынка

Reuters: Конфликты в Иране и на Украине нанесли самый мощный удар по нефтедобыче
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Drone Base / Reuters

Конфликты в Иране и на Украине нанесли самый мощный за последние годы удар по глобальной нефтедобыче. Об этом в своей совместной статье написали обозреватели Reuters Сехер Дарин и Роберт Харви.

Регулярные атаки на нефтеперерабатывающие заводы на Ближнем Востоке, в России и на Украине за последние несколько месяцев вывели из строя почти девять процентов мировых сырьевых мощностей. Это обстоятельство усугубляет и без того серьезный глобальный энергокризис, усиливая опасения по поводу дефицита предложения, отметили аналитики.

Война в Иране привела не только к масштабным перебоям в поставках ближневосточных энергоресурсов, но и к массовым повреждениям местных энергообъектов. На этом фоне в ряде государств Персидского залива заметно сократились объемы добычи и переработки нефти. В итоге региональный кризис стал самым серьезным вызовом для мирового нефтерынка со времен пандемии коронавируса в 2020 году, констатировали обозреватели.

По оценке Rystad Energy, совокупный ущерб ближневосточных стран от повреждений объектов энергоинфраструктуры к середине апреля достиг 58 миллиардов долларов.

Ожидать возвращения добычи и переработки нефти в регионе в обозримом будущем не приходится, сходятся во мнении эксперты. В лучшем случае, предупредил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, на это уйдет несколько лет.

