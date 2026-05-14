Названы самые экономные направления для майского отдыха в России

Аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» назвали самые экономные направления для майского отдыха в России в 2026 году. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На первом месте в списке оказался Ейск в Краснодарском крае — там средняя стоимость ночи составила 2,2 тысячи рублей. На втором месте разместился город Керчь в восточной части Крыма (2,3 тысячи рублей за ночь), а на третьем — крымский курорт Бахчисарай (2,4 тысячи рублей за ночь).

В десятку самых популярных бюджетных направлений в стране вошли Евпатория (2,5 тысячи рублей), Судак (2,7 тысячи рублей), Феодосия (2,7 тысячи рублей), Тюмень (2,4 тысячи рублей), Алупка (2,8 тысячи рублей), Щелкино (2,8 тысячи рублей) и Анапа (3,1 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что недельный отдых в Анапе обойдется семье из трех человек от 33,1 тысячи рублей без учета дороги. Кроме того, многие отели российского курорта размещают детей младше 12 лет на дополнительных местах бесплатно.