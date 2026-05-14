Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:16, 14 мая 2026Путешествия

Названы страны с повышенным риском задержаний россиян

МИД: Повышенный риск задержания россиян существует в большей части Европы
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Hirantha Gunathilaka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Путешественникам назвали страны, в которых существует повышенный риск задержания граждан России и передачи их властям США. Об этом рассказал РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека российского МИД Григорий Лукьянцев.

По его словам, многие государства имеют обязательство, в том числе перед США, по экстрадиции. Опаснее всего ездить в большую часть Европы и Латинской Америки, Австралию, Канаду, Армению, Израиль, Мальдивы, Южную Корею, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Шри-Ланку, Либерию и Марокко.

В МИД рекомендовали ограничить посещение небезопасных направлений, если у граждан есть риск проблем в отношениях с американскими или европейскими властями.

Ранее часто путешествующая соотечественница назвала опасные для русского туриста страны. Так, в их число вошли Венесуэла, Мексика, ЮАР, Бразилия и Гаити.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц ответил на предложение Путина

    Фон дер Ляйен объявила о новом пакете помощи Украине

    Семья российского мальчика оценила желание педофила оправдаться за его смерть

    Мужчина сделал замечание школьникам и получил выстрел в голову

    В Кремле рассказали о встрече Си и Путина на фоне визита Трампа в Китай

    В российском регионе в 200-летнем жилом доме рухнул потолок

    Загадочно пропавшую в аэропорту Еревана российскую пенсионерку нашли обгоревшей в поле

    Онколог развеял мифы о родинках

    Европа заменила российский «Казачок» и отправила его на испытания

    Россиянам назвали защищающий от рака весенний овощ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok