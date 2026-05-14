Названы страны с повышенным риском задержаний россиян

МИД: Повышенный риск задержания россиян существует в большей части Европы

Путешественникам назвали страны, в которых существует повышенный риск задержания граждан России и передачи их властям США. Об этом рассказал РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека российского МИД Григорий Лукьянцев.

По его словам, многие государства имеют обязательство, в том числе перед США, по экстрадиции. Опаснее всего ездить в большую часть Европы и Латинской Америки, Австралию, Канаду, Армению, Израиль, Мальдивы, Южную Корею, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Шри-Ланку, Либерию и Марокко.

В МИД рекомендовали ограничить посещение небезопасных направлений, если у граждан есть риск проблем в отношениях с американскими или европейскими властями.

Ранее часто путешествующая соотечественница назвала опасные для русского туриста страны. Так, в их число вошли Венесуэла, Мексика, ЮАР, Бразилия и Гаити.