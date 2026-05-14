18:26, 14 мая 2026

Некоторым россиянам запретили есть бананы

Врач Лопатина: При проблемах с почками калий в бананах может быть опасен
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Timothy James / Unsplash

У некоторых россиян бананы могут ухудшить состояние здоровья, заявила гастроэнтеролог Мария Лопатина. Такое предупреждение она сделала в своем Telegram-канале.

Так, Лопатина запретила есть бананы людям с индивидуальной непереносимостью и аллергическими реакциями. Также этот продукт стоит ограничить в рационе при наличии хронической болезни почек. «Бананы относятся к продуктам с высоким содержанием калия, а при сниженной функции почек избыток калия может быть опасен», — пояснила врач.

У людей с синдромом раздраженного кишечника или выраженным вздутием живота после употребления бананов могут возникнуть проблемы с ЖКТ, добавила она. Еще одним противопоказанием является сахарный диабет и нарушение углеводного обмена. Однако в этом случае есть свои нюансы, подчеркнула специалистка.

«Банан содержит углеводы, поэтому он влияет на уровень глюкозы крови. Но из этого не следует, что бананы нужно автоматически запрещать. Американская диабетическая ассоциация пишет, что фрукты могут быть частью питания при диабете, но важны размер порции и учет углеводов: небольшой фрукт обычно соответствует примерно 15 граммам углеводов», — написала Лопатина.

Ранее эндокринолог Анастасия Черных предупредила, что некоторые продукты убивают молодость. Жирные блюда, утверждает она, провоцируют ускоренное старение.

