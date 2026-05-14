Неожиданное преступление на российской АЗС попало на видео

В Московской области полиция задержала двоих похитителей ящика для сбора пожертвований на АЗС. Их преступление попало на видео, которым делится ТАСС.
На кадрах видно, как мужчина в капюшоне заходит на заправку, берет ящик, который стоит около входной двери, и вместе с ним выходит на улицу, где его уже ждет автомобиль с водителем.
Личность злоумышленников удалось оперативно установить. Правоохранители выяснили, что похищенный ящик злоумышленники оставили недалеко от места преступления, а деньги из него потратили на личные нужды.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. Им грозит до семи лет лишения свободы.
