Неожиданное преступление на российской АЗС попало на видео

В Подмосковье полиция задержала похитивших ящик для сбора пожертвований на АЗС

В Московской области полиция задержала двоих похитителей ящика для сбора пожертвований на АЗС. Их преступление попало на видео, которым делится ТАСС.

На кадрах видно, как мужчина в капюшоне заходит на заправку, берет ящик, который стоит около входной двери, и вместе с ним выходит на улицу, где его уже ждет автомобиль с водителем.

Личность злоумышленников удалось оперативно установить. Правоохранители выяснили, что похищенный ящик злоумышленники оставили недалеко от места преступления, а деньги из него потратили на личные нужды.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. Им грозит до семи лет лишения свободы.

