12:52, 14 мая 2026МирЭксклюзив

Перспективы идеи генсека НАТО о дополнительных сборах на Украину оценили

Политолог Журавлев: Рютте не сможет обязать страны НАТО выделять деньги Украине
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Генсекретарь НАТО Марк Рютте вряд ли сможет обязать страны альянса ежегодно выделять Украине по 0,25 процента от их годового ВВП, полагает политолог Дмитрий Журавлев. Вероятность одобрения его идеи он оценил в беседе с «Лентой.ру».

«Я не очень понимаю, как они будут это принимать с точки зрения права. Я не юрист. Если это голосованием стран и обязательно, чтобы проголосовали все за, тогда ничего не получится. Германия и Франция, допустим, проголосуют за, а что будут делать остальные — большой вопрос, потому что это деньги немалые. Там, где идеология превыше всего, там проголосуют», — поделился политолог.

Журавлев добавил, что Франция, скорее всего, уже оказала сопротивление плану Рютте, так как президенту страны «все-таки хочется уйти с поста живым».

«Дело в том, что французы — скопидомы. Они не поддерживают идею своего президента о том, что нужно кормить Украину», — пояснил эксперт.

Ранее генсек НАТО Рютте предложил обязать страны альянса ежегодно выделять на поддержку Украины средства в размере 0,25 процента их ВВП в год. Отмечалось, что инициатива позволила бы сделать помощь Киеву «регулярной» и «долгосрочной», однако встретила резкое сопротивление со стороны некоторых крупных членов НАТО, включая Францию и Великобританию.

