18:57, 14 мая 2026Силовые структуры

Приговор по делу о порезанном москвиче на отдыхе оставили без изменений

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Апелляционный суд в Сочи оставил без изменения приговор 37-летнему жителю Карачаево-Черкесии (КЧР) за расправу над туристом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Следствие и суд установили, что 16 февраля 2022 года туристы из Москвы по пути в поселок Архыз остановились рядом со станицей Кардоникской, куда в это же время подъехала машина с двумя местными жителями. Между компаниями завязался словесный конфликт, переросший в драку. Во время нее фигурант достал нож и ударил им потерпевшего в живот. Спасти мужчину не смогли.

Нападавший смог сбежать, его объявили в международный розыск. Он нашелся в Белоруссии в апреле 2024 года, его экстрадировали в Россию и взяли под стражу. В феврале 2026 года мужчина получил 12 лет колонии строгого режима — это решение он попытался оспорить.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области осудят мужчину, угрожавшего топорами бывшей жене.

