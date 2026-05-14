19:39, 14 мая 2026Бывший СССР

Производитель ракет Flamingo пожаловался на задержки из-за «кошелька Зеленского»

Штилиерман: Коррупционный скандал на Украине задержал производство ракет
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: IRGC / WANA / Reuters

Коррупционный скандал на Украине, центральной фигурой которгго был прозванный в СМИ «кошелек Зеленского» бизнесмен Тимур Миндич, задержал производство крылатых ракет FP-5 Flamingo. Об этом рассказал сооснователь и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилиерман в интервью Financial Times.

Журналисты напомнили, что Миндич был крупным бенефициаром Fire Point, что сильно повлияло на процесс производства компании. В интервью Штилиерман настоял на честности ведения своего бизнеса, добавив, что никак не причастен к тому, в чем следствие обвиняет его и ряд других представителей компании.

«Каждый слух создает задержки», — добавил сооснователь Fire Point.

В том же интервью Штилиерман отметил, что украинские беспилотные летательные аппараты можно использовать для создания килл-зоны (зоны поражения) в Иране. По его словам, Украина могла бы с легкостью создать зону поражения, распространяющуюся на 200 километров вглубь иранской территории

