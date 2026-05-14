Украинские беспилотники предложили отправить в Иран

Штилерман: Украинские БПЛА можно использовать для создания килл-зоны в Иране

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) можно использовать для создания килл-зоны (зоны поражения) в Иране. Об этом заявил совладелец и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман в интервью FT.

По его словам, Украина могла бы с легкостью создать зону поражения, распространяющуюся на 200 километров вглубь иранской территории. Бизнесмен отметил, что в таком случае просто необходимо поставить на дежурство беспилотники-камикадзе, которые будут кружить над указанной областью.

Штилерман добавил, что подобная идея понравилась странам Персидского залива. При этом они отметили, что для такого шага потребуется разрешение США.

Ранее майор ВСУ Юрий Касьянов заявил, что лишь один из трех тысяч дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), выпущенных украинской компанией Fire Point, смог долететь до Москвы. По его словам, запуск беспилотников обошелся украинскому бюджету в 400 миллионов долларов.