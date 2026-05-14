16:59, 14 мая 2026

Россиянам назвали обязательные для проверки узлы мотора перед летом

Эксперт Родионов напомнил, что может произойти с неподготовленным к жаре мотором
Марина Аверкина

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Подготовку машины к лету логично совместить с заменой моторного масла и фильтра, даже если до планового срока остается несколько тысяч километров. Об этом «Известиям» заявил технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Эксперт напомнил, что двигатель — самый дорогостоящий узел автомобиля. Летом его работа осложняется высокой температурой и необходимостью дальних поездок, что ужесточает требования к смазывающим и охлаждающим свойствам жидкости. В зимние месяцы из-за частых холодных пусков и коротких поездок в масле постепенно скапливаются влага, частицы топлива и кислотные соединения. Подобные примеси ускоряют срабатывание присадок и заметно ослабляют моющие, антикоррозионные и противоизносные характеристики жидкости.

«Для машин, которые много ездят по городу или не всегда уверены в качестве топлива, дополнительным плюсом будет профилактическая очистка топливных форсунок и дроссельного узла», — говорит специалист. Процедуру стоит проводить при появлении нестабильных оборотов на холостом ходу, заметно возросшем «аппетите» мотора или при пробеге более 60-80 тысяч километров без чистки.

«Она помогает восстановить факел распыла и стабильную работу на холостом ходу. Для двигателей с непосредственным впрыском очистка впускных клапанов от нагара требует отдельной механической или химической процедуры», — объясняет Родионов.

Кроме того, он посоветовал сделать компьютерную диагностику мотора: считать накопившиеся ошибки блока управления и проверить состояние датчиков и системы впрыска. Это поможет на ранних этапах заметить неполадки с воспламенением, детонацией, работой системы рециркуляции отработавших газов (EGR) и каталитического нейтрализатора.

Ранее россиянам объяснили необходимость регистрации прицепа к легковому автомобилю. В случае управления незарегистрированным прицепом может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 800 рублей. За повторное нарушение штраф составляет пять тысяч рублей или лишение права управления сроком до трех месяцев.

